نقابة الأطباء تستنكر الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق السجناء الفلسطينيين

غزة /سما/

استنكرت نقابة أطباء فلسطين-المحافظات الجنوبية الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء السعودي يوم الأحد 8/8/2021 بحق الدكتور محمد الخضري ونجله الدكتور هاني، ضمن مجموعة من السجناء الفلسطينيين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة خلال بيان صحفي أصدرته اليوم أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، ولا يقبل أن تصدر من محكمة في بلد عربي مسلم و أنها تتماهى مع الأحكام التي يصدرها الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين وتعكس التوجيهات التطبيعية لدى عدد من المتحكمين في الدول العربية والخليجية.

ولفتت النقابة أن الدكتور الخضري والذي يبلغ من العمر 85عاماً، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عام و كذلك نجله الدكتور هاني يعاني من أوضاع صحية صعبة .

ودعت النقابة جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية والدولية والاتحادات النقابية وعلى وجه الخصوص نقابات الاطباء في الدول العربية والاسلامية لممارسة الضغط بكل السبل والوسائل على السلطات السعودية للافراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري ونجله الدكتور هاني وجميع المعتقلين الفلسطينيين في نفس القضية.