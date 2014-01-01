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"جلعاد أردان" يهاجم الأمم المتحدة بسبب "حزب الله"

الإثنين 09 أغسطس 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جلعاد أردان" يهاجم الأمم المتحدة بسبب "حزب الله"



القدس المحتلة /سما/

شن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، هجومًا حادًا على أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على خلفية بيانه الأخير بخصوص مستجدات الوضع حول جنوب لبنان.
 
وندد جلعاد أردان في بيان ردًا على غوتيريش، قائلًا إن تل أبيب تأسف إزاء استمرار الأمين العام للأمم المتحدة في وضع علامة المساواة من الناحية الأخلاقية بين الهجمات المدبرة من قبل جماعات إرهابية وتلك التي تنفذها إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون وهي عضو في الأمم المتحدة".
 
وتابع: "تواصل الأمم المتحدة عمدًا صرف أنظارها عن جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي يرتكبها حزب الله وسيطرته فعليا على أراضي لبنان"، مضيفًا "ستؤدي تصرفات حزب الله هذه في نهاية المطاف إلى تدمير لبنان، وننتظر أكثر من الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون صوتا للوضوح الأخلاقي، ما لم يفت الوقت على شعب لبنان والمنطقة برمتها".
 
وفي وقت سابق، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء "التصعيد والقصف المتبادل الأخير عبر حدود لبنان وإسرائيل"، وحث جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" والامتناع أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى التقدير الخاطئ".

#الامم المتحدة #جلعاد اردان #اسرائيل #حزب الله #لبنان #أنطونيو غوتيريش

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