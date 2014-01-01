مستوطن إسرائيلي ينتحر على قبر ابنه الذي قُتل في حرب 2014

القدس المحتلة /سما/

قالت قناة "i24 news" الإسرائيلية: إنه عُثر مساء أمس الأحد على جثة موشيه عتصيون (88 عاما) من سكان كيبوتس نيريم على الحدود مع قطاع غزة، منتحرًا قرب قبر ابنه زئيف عتصيون (55 عاما)، الذي قُتل بقذيفة أطلقت من قطاع غزة في الساعات الأخيرة من حرب عام 2014.



وغادر موشيه عتصيون منزله في كيبوتس نيريم في وقت مبكر من صباح أمس الأحد وعندما لم يعد بدأت السلطات في البحث عنه، وقال المجلس الإقليمي إشكول: إنه "عُثر عليه ميتًا بالقرب من قبر نجله، وسيُدفن اليوم الاثنين".



وخدم زئيف، المعروف أيضًا باسم زيفيك، كضابط أمن ومسعف وسائق سيارة إسعاف خلال حرب 2014 على قطاع غزة والتي تُسمى "الجرف الصامد" في إسرائيل.



وكان زئيف عتصيون قد قتل يوم 26 أغسطس/ آب من عام 2014 متأثرًا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها حماس من قطاع غزة، أثناء قصفها لمستوطنات غلاف غزة.