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فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين 09 أغسطس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 21، نابلس 22، طولكرم 7، طوباس 2، رام الله والبيرة 15، سلفيت 1، الخليل 5، أريحا والأغوار 1، بيت لحم 1، قطاع غزة 107".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 4، نابلس 14، طولكرم 3، طوباس 5، رام الله والبيرة 10، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 3، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 10".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 613,756 بينهم 425,014 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية #اصابات كورونا

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