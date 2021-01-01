نبات لا يموت موجود على الحدود بين أنجولا وناميبيا.. ما سره؟ (فيديو)

يمكن العثور على الأوراق الخضراء الأطول عمراً في مملكة النبات داخل أجزاء من الصحراء الأقدم في العالم فقط، وهي صحراء "ناميب" المعروفة بشدة جفافها، على الحدود ما بين جنوب أنجولا وشمال ناميبيا. وفيما تلك الصحراء لا تعد المكان الأكثر ملاءمة لزراعة النبات المورق.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن جينوم الفلفيتشية يعكس محيط النبات الفقير بالمغذيات فبعد خطأ في انقسام الخلايا، تضاعف جينوم نبات فلفيتشيه بالكامل.

منذ ما يقارب 86 مليون سنة خلال فترة من الجفاف المتزايد أندرو ليتش عالم الوراثة النباتية أكد أن الجينات المكررة يتم إطلاقها من وظائفها الأصلية.

الباحثون اكتشفوا انفجارا من نشاط الينقولات الرجعية وذلك يرجع إلى زيادة الإجهاد في درجة الحرارة.

جينوم فلفيتشيه خضع لتغيرات جينية أدت إلى إسكات الحمض النووي غير المرغوب فيه من خلال عملية "مثيلة الحمض النووي".

وأشار التقرير، إلى أن رؤوس النبات أو قمم جذعها وأغصانها، والطرف الأصلي للنمو من فلفيتشيه يموت وتتدفق الأوراق بدلا من ذلك.