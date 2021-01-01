مشروع تهويدي للاستيلاء على 300 متر مربع من مرافق الحرم الإبراهيمي

الخليل / سما /

شرعت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين ، بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل.

ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد تم تخصيص 2 مليون شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.

وينفذ المشروع التهويدي قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن "الإسرائيلية" وتحت إشراف ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر.

ويشمل المشروع التهويدي إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى جانب إقامة مصعد لذات الغرض.

ورفضت محكمة الاحتلال في نيسان/أبريل الماضي، طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي.

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال، على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.