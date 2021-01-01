الديمقراطية: تدين هدم المنشآت الزراعية في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

غزة / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما تعرضت له قرى محافظة جنين من أعمال عدوانية على يد جنود دولة الاحتلال الإسرائيلي وقالت إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين في بلدتي عرابه ويعبد بجنين، من هدمٍ للمنشآت الزراعية والبركسات والحضائر، يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني، ومصادرة وقضم للأراضي الزراعية، وحرمتن المزارعين من مصدر قوتهم.

وأضافت الجبهة، أن الاحتلال يهدف من خلال هذا الممارسات إلى التوسع الاستيطاني في المنطقة، على حساب اراضي المزارعين ومصدر رزقهم.

ودعت الجبهة في جنين، إلى توحيد الصفوف، وإستنهاض القوى، من أجل التصدي لهذه السياسة، ومقاومة المستوطنين وردعهم ومنعهم من مصادرة أراضينا.

كما دعت الجبهة، جميع المؤسسات الأهلية والدولية، للتضامن مع أبناء شعبنا في جنين، ولجم اعتداءات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.

ودعت الجبهة في ختام بيانها، إلى تكثيف المقاومة الشعبية في المنطقة، للتصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.