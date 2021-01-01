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إحياء رأس السنة الهجرية في المسجد الأقصى باحتفال ديني

الإثنين 09 أغسطس 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء رأس السنة الهجرية في المسجد الأقصى باحتفال ديني



القدس المحتلة / سما /

أحيا المواطنون، اليوم الاثنين، رأس السنة الهجرية الجديدة، بإقامة حفل ديني، في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر المصلون القادمون من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية في رحاب الأقصى، للمشاركة في الاحتفال الذي دعت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال هذه المناسبة، هو رسالة للعالم أجمع، إننا مرابطون محافظون على إرثنا، الذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم بمساحة 144 دونم ونيّف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين بشكل عشوائي، بالتزامن مع دخولهم وخروجهم من الأقصى.

#المسجد الأقصى #رأس السنة الهجرية

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