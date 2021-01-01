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منتخبنا السلوي يعسكر في تركيا استعدادا للملحق الآسيوي

الإثنين 09 أغسطس 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا السلوي يعسكر في تركيا استعدادا للملحق الآسيوي



رام الله / سما /

غادر منتخبنا الوطني لكرة السلة أرض الوطن، اليوم الاثنين، إلى مدينة اسطنبول التركية لإجراء معسكر تدريبي قبل مشاركته في مباريات الملحق الآسيوي الذي سيقام في مدينة جدة السعودية، للتأهل لنهائيات أمم آسيا التي تم تأجيلها للعام القام وتستضيفها إندونيسيا.

ويضم الوفد المغادر الى تركيا الطاقم الفني الصربي المكون من: ماركو فيليبوفتش، وتيجودور ستاماتوفتش، واليكسا جربوفتش، والاداري علاء طقاطقة، والدكتور المعالج محمود عبد القادر، والاعلامي بسام أبو عرة، واللاعبين: أحمد هارون، عمر ديراوي، تامر حبش، سليم سكاكيني، جاك صابات، رمزي قمصية، وسيم مسك، مايكل المصري، ابراهيم جواريش، الياس صوالحة، ويلتحق بهم من الاردن قائد المنتخب سني سكاكيني، ومن كندا جمال ميالة، ومن المحافظات الجنوبية ابراهيم أبو رحال، وثائر عيسى، فيما يلتحق المجنس كيندل بالمنتخب بتركيا، على أن يلتحق بالوفد في السعودية رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس البعثة ابراهيم حبش، ومدير المنتخب نمر أيوب.

ومن المقرر أن يدخل الوطني معسكرا تدريبيا مغلقا في اسطنبول بالفترة من التاسع وحتى السابع عشر من الشهر الجاري، يجري خلاله عدة مباريات تدريبية ودية مع أندية تركية حتى يقف المدير الفني على آخر الاستعدادات، ولرفع منسوب اللياقة البدنية والفنية للاعبي الوطني وزيادة التناغم والتفاهم بين اللاعبين، خاصة في ظل وجود لاعبين قادمين من اكثر من مكان "من محافظات الضفة ومحافظات غزة، الى جانب الشتات"، ليستطيع التعامل مع هذه التوليفة وتوظيفها بالشكل السليم في المباريات ومن ثم يقف على تشكيلة المنتخب الأساسية التي ستخوض الملحق في مدينة جدة السعودية.

وكان تأهل منتخبنا لتصفيات الملحق الآسيوي بعد حصوله على المركز الثالث في مجموعته في التصفيات الآسيوية التي ضمت الاردن وكازاخستان وسيرلانكا الى جانب فلسطين وتأهل عنها الاردن وكازاخستان بشكل مباشر للنهائيات.

وفي تصفيات الملحق التي تضم الى جانب فلسطين السعودية البلد المستضيف والهند، سيتم تأهل منتخبين من المنتخبات الثلاثة.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب الوطني معسكره التدريبي في اسطنبول في السابع عشر من الجاري ليغادر صوب مدينة جدة السعودية مكان البطولة التي ستبدأ في العشرين من الشهر الجاري ولغاية الثاني والعشرين من نفس الشهر.

ولن تكون المهمة سهلة على المنتخبات جميعا كونها استعدت بشكل جدي لهذه التصفيات، خاصة منتخب السعودية الذي استعد بشكل جيد من خلال عدة معسكرات ومشاركات دولية ودية آخرها بطولة الملك عبد الله الثاني السلوية في الاردن، فيما اقام منتخب الهند معسكرا تدريبا متواصلا استعدادا للملحق واستدعى لاعبيه في الخارج.

#كرة السلة #منتخب فلسطين #تركيا #الملحق الآسيوي

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