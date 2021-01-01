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بيروت : عناصر "حزب الله" في "حادثة شويا" يوجهون رسالة إلى حسن نصر الله

الإثنين 09 أغسطس 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : عناصر "حزب الله" في "حادثة شويا" يوجهون رسالة إلى حسن نصر الله



بيروت / سما /

نقلت قناة "المنار" اللبنانية، رسالة وجهها عناصر "حزب الله" الذين قصفوا مؤخرا بالصواريخ مناطق في إسرائيل، إلى أمين عام الحزب، حسن نصر الله، ردا على كلمته الأخيرة.

وهذه الرسالة تأتي بعد أن قال حسن نصر الله يوم السبت الماضي تعليقا على اعتراض بعض أهالي منطقة شويا اللبنانية راجمة صواريخ وعناصر تابعة للحزب، كانت قد أطلقت صواريخ على إسرائيل: "عندما رأيت مشاهد شويا تمنيت لو أمكنني الوصول إلى الشباب لأقبل جباههم وأيديهم".

وجاء في رسالة عناصر حزب الله أنهم يأسفون لما تعرضوا له من بعض من وصفوهم بـ"سفهاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فهم لا هوية لهم ولا طائفة..أما عموم أهلنا من قرى العرقوب وحاصبيا التي حررناها بدماء من سبقنا من شهداء، فقد كانوا وما زالوا شركاءنا في المقاومة منذ كانت وما زالت"، حسبما ورد في الرسالة.

وذكر عناصر حزب الله في رسالتهم "فوهات سلاحنا كانت كما هي دائماً صوب صدر العدو الإسرائيلي، فقد مارسنا أعلى درجات ضبط النفس وتلقينا الغدر بعيون حَيْرى وقلوب حرّى".

هذا وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وبالتحديد مزارع شبعا، يوم الجمعة الماضي، توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 10 صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس.

بدوره، تبنى "حزب الله" الهجوم الصاروخي الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

#نصر الله شوبا #حزب الله شويا لبنان

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