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تقرير دولي يحذر : الظواهر الجوية المتطرفة ستزداد بسرعة وهي مجرد بداية

الإثنين 09 أغسطس 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير دولي يحذر : الظواهر الجوية المتطرفة ستزداد بسرعة وهي مجرد بداية



وكالات - سما-

حذر علماء من تغيرات غير مسبوقة في مناخ الأرض ، بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات ملوثة.

فالحرائق والفيضانات والطقس القاسي الذي لوحظ في جميع أنحاء العالم في الشهر الماضي ما هي إلا مجرد طعم لما لا تتوقعه البشرية أي تغيير في اتجاه الاحتباس الحراري - يشير تقرير كئيب بشكل خاص من كبار العلماء في العالم.

يعد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هو التقرير الأكثر شمولاً حول هذا الموضوع ، وقد تم نشره قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء القمة المصيرية لمستقبل الكوكب. تم تقديم نتائج التقرير بالفعل إلى صناع القرار يوم السبت في جميع أنحاء العالم ، وتم تجميعها من قبل أفضل الخبراء في السنوات الثماني الماضية.

تنشر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقييماً شاملاً لحالة المناخ كل سبع سنوات ، وهذا هو التقرير السادس ، وربما الأكثر أهمية.

ويقدر العلماء أن العقد المقبل سيكون حاسمًا ، حيث سيكون من الضروري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأكثر من النصف مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أن يستمر انتشار الظواهر المتطرفة في الارتفاع بسرعة. فالعديد من التغيرات المسجلة في مناخ الأرض لم يسبق لها مثيل لآلاف ، إن لم يكن مئات الآلاف من السنين ، مثل الارتفاع المستمر في مستوى سطح البحر ، وهذا انخفاض كبير ومستدام في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والغازات الدفيئة الإضافية التي يمكن أن تحد من تغير المناخ.

وفقًا لجميع السيناريوهات ، حتى أكثرها تفاؤلاً ، لم يعد بإمكان البشرية منع الاحترار العالمي بعد عتبة حرجة تبلغ 1.5 درجة مئوية في المتوسط ​​وسيحدث هذا في وقت مبكر خلال العشرين عامًا القادمة. وهذا يعني أن البشرية فشلت في وقف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الحد الأدنى الذي حددته لنفسها في اتفاقية باريس ، والسيناريوهات القاسية لأزمة المناخ التي تحققت في وقت أبكر من التوقعات العلمية السابقة ومن المتوقع أن تتغير الحياة على الأرض بشكل كبير في العقود القادمة.

ويقول العلماء أنه لا يزال من الممكن تجنب أشد آثار أزمة المناخ ، ولكن بدون إجراءات حاسمة وسريعة - ستحدث هذه أيضًا في العقود القادمة.

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