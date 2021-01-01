الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و107 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 635 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن عدد المصابين بالفيروس في القطاع وصل لـ117396 إصابة، والحالات النشطة 1524 حالة، والمتعافين 114766 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1106 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 111561 شخص.