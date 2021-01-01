(4) علاجات منزلية تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمى.. تعرف عليها!

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يمكن أن تجعلك الغازات الشديدة تشعر بعدم الراحة وتؤدي أيضًا إلى آلام في المعدة والانتفاخ، ووفقا لتقرير موقع "express" نذكر أهم 4 علاجات منزلية تساعدك على التخلص من مشاكل المعدة على الفور.

4 علاجات منزلية طبيعية

مشاكل المعدة هي واحدة من المشاكل الشائعة بسبب الأطعمة الغنية بالتوابل وأسلوب الحياة السيئ، ويعد عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة وآلام المعدة والقرحة والغثيان من الأعراض الشائعة لمشاكل المعدة، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية السهلة التي يمكن أن توفر لك راحة فورية من مشاكل المعدة.

1. عصير النعناع أو شاي النعناع

أوراق النعناع من أفضل الأعشاب لعلاج مشاكل المعدة، يمكن أن توفر ملعقة مليئة بعصير النعناع أو بعض شاي النعناع الطازج راحة فورية من مشاكل المعدة، يحمل النعناع خصائص تساعد في التخلص من الغازات المحتبسة داخل المعدة.

2. شاي الزنجبيل

الزنجبيل يصنع المعجزات عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكل المعدة، فقط قم بغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في بعض الماء ، وقم بتصفيتها وتناولها عندما يكون لديك أي نوع من مشاكل المعدة، يتكون الزنجبيل من الجينجيرول الذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

3. شاي البابونج

جرب كوبًا من شاي البابونج لتهدئة معدتك على الفور، ويحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد أيضًا في تهدئة المعدة.

ويعد أفضل وقت لتناول شاي البابونج في الليل، قبل أن تذهب إلى السرير، يمكن أن يساعد تناول كوب من شاي البابونج قبل النوم في تقليل عسر الهضم والانتفاخ واحتباس الغازات وتخفيف آلام البطن الناتجة عن تكون الغازات.

4. بذور الشمر

عندما تعاني من مشاكل في المعدة مثل الانتفاخ وحرقة المعدة وما إلى ذلك، يمكنك ببساطة صنع كوب من الشاي المعجزة باستخدام بعض بذور الشمر وغليها لمدة 3-5 دقائق، ثم صفي الشراب وتناوله، قد يساعدك هذا المشروب في التخلص من الغازات المحتبسة في المعدة ويوفر لك راحة فورية من آلام المعدة.