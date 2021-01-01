مشعل : الفرصة مواتية لإغلاق ملف المعتقلين بالسعودية

غزة / سما /

أعرب خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج، عن أمله بخطوة سياسية تتمثل بعفو ملكي سعودي تنهي أزمة ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسجون السعودية.

وقال مشعل في تسجيل صوتي وجهه إلى عوائل المعتقلين، “نعتقد أن الفرصة ما زالت مواتية لإغلاق ملف المعتقلين بالسعودية، فبعد إنهائه قانونيًا بهذه الأحكام غير المريحة والمؤلمة، نأمل بخطوة سياسية نتجاوز من خلالها هذه الأزمة”، داعيًا السلطات السعودية إلى المسارعة بالإفراج عن المعتقلين.

وانتقد مشعل الأحكام السعودية، قائلاً “آلماتنا بسقوفها العالية، وكنا نتوقع أن تقديم المحاكمة ليوم الأحد دفعة واحدة مؤشرا لطي الملف، لكننا نعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة لإغلاقه”.

وخاطب مشعل أهالي المعتقلين، “نقدر ألمكم، فلا تبتئسوا، فجهودنا متواصلة ومكثفة مع وسطاء وأصحاب قرار داخل السعودية ولم تنقطع منذ بداية الأزمة، وجهدنا لن يتوقف حتى يعود كل المعتقلين إلى منازلهم ويلتئم شمل جميع العوائل”.