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تدابير مهمة لحماية هاتفك الذكي أثناء العطلات الصيفية

الإثنين 09 أغسطس 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدابير مهمة لحماية هاتفك الذكي أثناء العطلات الصيفية



وكالات / سما /

قد يتعرض المرء لفقدان هاتفه الذكي أو سرقته أثناء العطلات الصيفية. وتزداد خطورة مثل هذه الحوادث بسبب احتمال وقوع الصور الخاصة وجهات الاتصال -إضافة إلى بيانات الوصول إلى الحسابات المصرفية عبر الإنترنت أو المتاجر الإلكترونية- في الأيدي الخطأ التي تُسيء استعمال هذه البيانات.

وتنصح رابطة اقتصاد الإنترنت "إيكو" (eco) الألمانية باتباع التدابير المهمة التالية لحماية الهاتف الذكي أثناء العطلات:

– ينبغي إعداد قفل الشاشة، والذي يعمل بطريقة مشابهة لقفل بطاقة "السيم" (SIM) عند تشغيل الهاتف الذكي؛ حيث يُطلب من المستخدم إدخال كود التعريف الشخصي "بن" (PIN)، وبدلا من استخدام الكود الرقمي يمكن الاعتماد على ماسح بصمة الأصابع أو وظيفة التعرف على الوجوه.

– ينبغي تثبيت تحديثات نظام التشغيل بصورة منتظمة، ولا تقتصر أهمية التحديثات على إضافة الوظائف الجديدة فحسب، بل إنها توفر للمستخدم تحديثات الأمان المهمة أيضا، علاوة على تفعيل وظيفة التحديث التلقائي في متجر التطبيقات عند الاتصال بشبكة "الواي فاي" (WLAN) فقط، حتى لا تتسبب أحجام البيانات الكبيرة في استهلاك باقة البيانات.

– تظهر أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات عند تعرض الهاتف الذكي للفقدان أو السرقة، ولذلك ينبغي إجراء عمليات النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والبيانات الأخرى على خدمات الحوسبة السحابية مثل "آي كلاود" (iCloud) أو "غوغل درايف" (Google Drive).

– ومن الأمور المهمة أيضا تشفير البيانات حتى لا تقع في الأيدي الخطأ في حالة فقدان الهاتف الذكي أو سرقته، وتقوم أنظمة التشغيل الحديثة بتشفير بيانات المستخدم تلقائيا لحماية رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والصور وملفات التنزيل وبيانات الوصول إلى خدمات الإنترنت المختلفة، ويمكن للمستخدم تشفير البيانات بالهواتف الذكية القديمة يدويا عن طريق الإعدادات، كما يجب التحقق من تشفير البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة "إس دي" (SD).

– ينبغي أن يقتصر تنزيل التطبيقات على المتاجر الرسمية، لتجنب تثبيت التطبيقات الضارة أو التي تتضمن برمجيات خبيثة أو تجسس. ومن الأفضل أيضا التخلي عن استعمال التطبيقات الحساسة مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عند الاتصال بشبكات الواي فاي المفتوحة.

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