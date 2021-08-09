غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء 10 أغسطس.

وفيما يلي نص الإعلان..

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (10 أغسطس):

المتبقي من الحافلة الأولى + الثانية + الثالثة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/27).

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/27): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 9 أغسطس 2021