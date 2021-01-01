مناشدة ضمير سيادة الوحش،،، محمد سالم

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن "إفلات إسرائيل من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة".. وأعرب عن أسفه من أن "المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولا، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم، لوضع حد لهذا الظلم". وكالات.



نعم هذه رؤيتنا ، رسالتنا للمجتمع الدولي؛ بعد ان خطبنا العالم .. كل العالم بكل اللغات بأساليب ترق لها الصخور وترق لها الابالسة و تخجل لها كل شياطين الجحيم . لكن لم يستجب احد .. حتى الذين تنطلق من افواههم الخطابات الدبلوماسية وتندفع من افواههم وكأنها افتك الاسلحة واقدرها بالحق. مسددة الى ضمير العالم والى اولئك الذين يتلقونها.. ولكن لم يستمع احد .. لم يستجب احد او يروق احد او يخجل احد. لقد كانت جميع كلماتنا مؤتمراتنا اجتماعاتنا مطالبنا المشروعة وحقوقنا تغيب عند المجتمع الوهمي. مقابل وبلا مقابل امام صمت العالم فلا تحرج القليل ولا تجرح الاخر المستمر صمته دون رثاء ، كما يعلم المجتمع الدولي ، ان اساليب القسوة والوحشية والدمامة في هذا الكيان لا ضبط لها ولا رحمة فيها ؛ ولكن اليس اقسى هذه الاساليب قسوة واكثر هذه الصور الدميمة دمامة. هى العلاقات بين هذا الكيان وبين صمت المجتمع الدولي؟!





والان يا من تنادى بالحرية وحقوق الانسان هل تريد ان تفارق خمولك وتبلدك واسترخاءك وغيبوبتك البليدة المفتعلة ولو لحظات لكي تستطيع ان ترى وتفكر في قضية قتل النساء والاطفال بدون ذنب اقترفه منهم احد .. نحن نحترق احتراقا .كيف تصورنا وتقبلنا فكرة انك منصف وفكرة ان تحاكم - او قد تجلب - كل مجرم. وقاتل ، للمحكمة الجنايات الدولية وتفرض الحصار عليه وليس علينا !! بل ان تكون متقبل ومؤيد بل ومشارك وداعما كل هذه الجرائم.! و الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة المتطرفين والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الصهيونية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني".



قلت مرارا ان الاستنجاد بالمجتمع الدولي حجة .فالقرار هو اولا واخيرا مسئولية اصحابه قبل ان يكون مسئولية مجتمع وهمي من الاشباح الذين لم يتحركوا يوما لدعم حق او نصرة مظلوم او تنفيذ قرار ، والان لنبدأ ..اين المجتمع الدولي.. الوهمي، اين المطبعين شهود الدماء . اين انت ايها المجتمع. الكذب الاضخم المنافق الأكبر؟ لا تكف محاولة عملية للتكفير او للاعتذار عن ذنوب القتلة وأخطائهم وعاهاتهم وجرائمهم و دمامتهم .



حقا.. انك ايها المجتمع الوهمي ، تستحق الرثاء لما تعاني من نفاق وكذب .من بذاءت و همجية ، كم انت مزعج وغير معقول مشوه منافق ، غير مقبول ؛ ايها الكائن الهلامي المعيب الغريب ، كذلك لانك لا ترى الاشيئا وتفهمها وتتحدث عنها كما انك تستطيع ان لا تري بدون -عين صهيونية- انك لتجرؤ على ممارسة النفاق والقبول بالعار والصمت التام المخجل مقابل الوحش النازي الجديد بل . مقابل اشد الاهوال لعقلك ولعينك الواحدة و لاخلاقك، و لا تتعامل مع الحقائق كما هى بكل الصدق والحقيقة .

ان تصوركم للعدوان . وتشريعكم له لن يكون الا تعبيرا ما عن مستوياتكم العقلية والنفسية و التاريخية والاخلاقية ؛ ان تصور العدوان والجحيم وتشريع استخدام احدث الاسلحة والطائرات المقاتلة بكل هذه القدرة الخيالية والتدميرية ، فقط من اجل ان تذهب لقتل طفل او طفلة بحضن امها قبل الفجر بقليل.!! و تمحو عائلات بالكامل عن قصد فى قطاع غزة المحاصر .. قطاع غزة اكبر سجن فى العالم . حيث تم قصف وضرب وحرق منازل الابرياء من دون أية تحذيرات مسبقة، فالمحرقة التي استهدفت عائلات من الأبرياء، لم تكن من باب الخطاء، ولكنها كانت. بناء على قرارات مسبقة بالأبادة ، وافق عليها كبار المسؤولين، و العسكريين. اطفال .. غابوا بين احزانا و دموعا.. بين عيونهم وقلوبنا . ثم تحولوا الى احزان ودموع في عيون وقلوب من جاءوا لهم ومن اجلهم ، لقد تحولوا الى احزان ودموع في عيون وقلوب الزهور والحقول وفى اعصاب الظلام والنور ؛ انت متصور هذا الأجرام هذا الجحيم هل يمكن الهبوط الى حضيض اخلاقي منخفض المستوي الإنساني والاخلاقي والعقلي؟ هل وجد حضيض اقل واحقر وانذل واخس واقذر واوسخ واشنع واحقر من هذا.؟ هل تعذب ضميركم الغائب، المقبور مثل ممارسات وثنية قديمة؟ هل تعذب بشئ او مثلما تعذب الشعب الفلسطيني ؛ مثلما تعذبت بالكيان الاجرامي . محابيا مريد مؤيد له ، ومفضوحا به ومعه مهزوما اخلاقيا و مهزوما انسانيا متهما معه معير به، ومتفهم لما يقوم به ، غير محدق و مدقق لعدد الاطفال والنساء.. وكل الضحايا الابرياء .. بالنسبة لك وله مجرد ارقام.! هل يوجد او وجد مؤيد خاسر وبليد ومنافق مثل المجتمع الدولي، او من تدافع عنه؟ ما قبح وانذل المجتمع الدولي فالولاك ايها المجتمع الكذب ايها المنافق . لتستر عار الوجه الصهيوني الارهابي وتستر قبحه ولتستر عاره الغير انساني وضلالاته وجرائمه و فضائحه، بإخفاء ودفن الالم. كم انت منافق مزور كم انت بذئ وهمجي ومتوحش وعدواني ..وعديم الضمير الحر.. انت ايها الخامل المنافق عدوان خطر وتشويه وهجاء لكل القيم والضمير الانساني. دماء و طين..على يد المجتمع الدولى ؛ ارجوك بل اطلبك ان تسمع .. ليتك تستطيع ان تسمع لكي اقول لك: هل وجد حضيض اقل واحقر وانذل واخس واقذر واوسخ واشنع واحقر من المجتمع الوهمي.؟! هل تسر عينك او اذناك كثير حين تسمع او ترى كم تدور وبسرعة فائقة الة القتل النازية المتوحشة وماذا تفعل في لحم الاطفال والنساء؟! ، يا متقبلا ومريد لكل الجرائم الوحشية. كيف عليك بالتعامل مع الوضع الانساني بهذه الوقاحة والبلادة والبلاهة او الفضيحة المعلنة المتبادلة بينكما؟ كيف استطاع هذا الكيان الذي تؤيده ان يهبط بك الى هذا الحضيض الاخلاقي.؟!! هل يعنى هؤلاء الا افجر واوقح اساليب الانحطاط والكذب ومعانية ونياته الكذب والنفاق والتزوير والتعامل بناء على ذلك. وبهدف اغتصاب حقوق شعب حر . انك تستحق الرثاء لما تعاني من نفاق وكذب من بذاءت و همجية و كم انت معدوم الضمير ، كم انت مزعج وغير معقول مشوه منافق ، غير مقبول ايها الكائن الهلامي المعيب الغريب ، كذلك لانك لا ترى الاشيئا وتفهمها وتتحدث عنها كما انك تستطيع ان لا تري بدون -عين صهيونية- انك لتجرؤ على ممارسة النفاق والقبول بالعار والصمت التام المخجل!! انه ليس فقط اعتذار عن عيوب الاشياء بل واعتذار الى المظلومين ومن عيوبك. بعد ان اعلن الكيان .ان القتل اعلان عالمي واعلان عصيانه وتسفيه وتحقير وتمرد وسخرية منك وتحديه لذكائك وقوتك وقرارتك وسخريته منها بكل اللغات والاصوات .فوق اهم المنابر فبماذا عاقبته.. بالفصل السابع ؟ هل فرضة عيه حصار كحصار بغداد.؟ بماذا جازيته الست قد وهبته الاستمرار ومعه الضوء الاخضر مع الحرية المطلقة فى القتل. وللحديث بقية.