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"المنطار" يتفوق على التفاح .. وتعادل بين خدمات رفح والصداقة (فيديو)

الإثنين 09 أغسطس 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنطار" يتفوق على التفاح .. وتعادل بين خدمات رفح والصداقة (فيديو)



غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا كبيرا على نظيره التفاح (6-2), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل سداسية "المنطار" عمر العرعير (19), وسالم وادي (33), وعلاء عطية (50), ومحمود سلمي (80), وأحمد اللولحي (84), وكرم المناصرة (87), بينما أحرز هدفي التفاح يوسف لولو (7) من ركلة جزاء, وخميس حمودة (72). 

ورفع الشجاعية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, وتوقف رصيد التفاح عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

خدمات رفح – الصداقة (1-1)

وخطف خدمات رفح تعادلا قاتلا من "أنياب" الصداقة (1-1).

وتقدم الصداقة عبر حازم شكشك (75), قبل أن يتعادل خدمات رفح عن طريق محمد أبو عرمانة (92).

ورفع خدمات رفح رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس, وبات رصيد الصداقة 28 نقطة في المركز الخامس.

باقي الدرجات

وفي دوري الدرجة الأولى, انتصر خدمات خانيونس على المجمع الإسلامي (3-1), وخدمات البريج على بيت حانون الأهلي (2-1).

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد فاز أهلي النصيرات على جماعي رفح (1-0).

#اتحاد الشجاعية #التفاح #الممتازة #خدمات رفح #الصداقة

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