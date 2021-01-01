مانشستر سيتي يجهز عرضاً لا يصدق للتعاقد مع هاري كين

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس أن مانشستر سيتي يجهز عرضاً خيالياً للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرفض توتنهام فكرة بيع هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بينما يبدو أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى ملعب الاتحاد للفوز بالألقاب، بعد فشله طيلة السنوات الماضية في تحقيق أي لقب مع السبيرز.

وأبرم مانشستر سيتي صفقة مهمة بالتعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ورغم هذا ما زال مصمماً على التوقيع مع هاري كين، وذلك لعدم وجود مهاجم من طراز عالي داخل صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر سيتي ينوي تقديم عرض بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 153 مليون يورو، بالإضافة إلى بيرناردو سيلفا، وذلك لإقناع توتنهام بالتخلي عن اللاعب.

وفي حال صدقت هذه التقارير بالفعل، فإن القيمة الحقيقة لصفقة هاري كين ستتخطى صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، لأن القيمة السوقية لبيرناردو سيلفا تبلغ 70 مليون يورو، وبالتالي فإن إجمالي العرض الذي سيقدمه السيتزنز يبلغ 223 مليون.