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هذا هو موعد وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان

الإثنين 09 أغسطس 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا هو موعد وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، عن توصل نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب مشاكل اقتصادية.

وأقر ليونيل ميسي، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم لتوديع لاعبي النادي الكتالوني وجماهيره، بأن الانتقال إلى باريس سان جيرمان يعد من بين الخيارات المتاحة، لكنه نفى أن يكون قد وقع معهم.

وأشارت محطة راديو مونت كارلو إلى أن هناك بعض التفاصيل البسيطة من أجل إتمام التعاقد بين الطرفين وتوقيع العقود، ومن المقرر أن يخضع ميسي للفحوصات الطبية الروتينية يوم الاثنين المقبل، قبل تقديمه رسميا.

كما أكد موقع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللاعب سيصل خلال الساعات المقبلة إلى باريس، وقد يخضع للفحوصات الطبية اليوم أو صباح الغد، وهو ما يجعل انتقال البرغوث الأرجنتيني إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مسألة وقت.

وأكد ميسي خلال المؤتمر أنه لم يصل لاتفاق نهائي مع أي ناد، وأنه تلقى اتصالات عدة أندية من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وأن وكلاءه في مفاوضات واتصالات مع أكثر من فريق.

#باريس سان جيرمان #ميسي #ليونيل ميسي #برشلونة

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