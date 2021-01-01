الاحتلال يهدم منشآت ومحالا تجارية في يعبد صباح اليوم

رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، العديد من المنشآت والمحال التجارية قرب مدخل بلدة يعبد قضاء جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جرافة عسكرية للاحتلال هدمت محلا تجاريا وبركسا ومرافق قرب مدخل يعبد على الطريق المؤدي لمستوطنة "مفودوتان"، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص من الاحتلال، وشمل ملحمة ومطعما وبسطة تعود لمواطنين من عائلة أبو بكر في الوقت الذي اشتدت فيه وتيرة الهدم في المناطق المصنفة "ج".

وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاث منشآت تجارية عند مدخل بلدة يعبد الجنوبي، بذريعة البناء دون ترخيص، وتعود للمواطنين محمد خالد عطاطرة، وعمر عبد الراغب زيد الكيلاني.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، يعود لمواطن من عائلة الشاعر من بلدة عرابة.

وأشار أبو بكر إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي2942 دونما من أراضي محافظة جنين.

ويحيط بجنين تسع مستوطنات توزعت بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها، ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان، إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

ورصد تقرير حقوقي خلال شهر تموز/يوليو الماضي، قيام قوات الاحتلال بهدم 32 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أٌخطر أهلها بالهدم، فيما وهدمت قوات الاحتلال والمستوطنين 47 منشأة بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.