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ليفربول يخطط لتحصين نجمه صلاح بـ"أعلى راتب" في تاريخ النادي

الإثنين 09 أغسطس 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخطط لتحصين نجمه صلاح بـ"أعلى راتب" في تاريخ النادي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يخطط لتحصين النجم المصري محمد صلاح، بعرض جديد، في ظل أنباء اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع نادي ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

وقالت تقارير إنجليزية؛ إن ليفربول يستهدف تجديد عقد محمد صلاح براتب سنوي، يقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مايكل إدواردز المكلف في ليفربول بتجديد عقود اللاعبين، يرغب في حسم أمر تجديد محمد صلاح مع الفريق بشكل مبكر؛ خوفا من تكرار أزمة بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد.

وفي حال تجديد عقد صلاح مقابل 50 جنيها إسترلينيا سنويا، سيصبح النجم المصري اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ "الريدز".

#ليفربول #محمد صلاح

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