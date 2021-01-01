الصحة الفلسطينية : أعداد إصابات كورونا لا تعكس الواقع الحالي

رام الله / سما /

قال مدير الشؤون الصحية في مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد: إن "أعداد إصابات فيروس كورونا في فلسطين لا تعكس الواقع الحالي لتفشي الفيروس".

وتابع في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم الإثنين: "إن تلك الأرقام التي يتم الإعلان عنها يتم الحصول عليها عبر الفحوصات التي يتم إجراؤها، ولكن هناك حالة عزوف كبيرة من قبل المواطنين تجاه إجراء الفحوصات ولذلك فإن تلك الأرقام لا تعكس الوضع الحالي".

وأشار إلى أن هناك حالة عزوف من قبل المخالطين ومن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أيضاً وهذا منذ عدة أشهر.

ولفت راشد إلى أن مراكز الفحوصات تعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء، مناشداً المواطنين بضرورة عمل فحوصات، كما وتلقي التطعيم لأنه يحمي المواطنين من الأعراض الشديدة للفيروس.

وختم بالقول "نأمل في القريب العاجل أن يكون هناك قرار بالبدء بتطعيم الأطفال خاصةً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد".