صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

​تحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عن ناشط في حزب الله كان من بين أعضاء خلية أطلقت الصواريخ من حدود لبنان الجنوبية على مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي الى أن "المدعو علي كجك عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل الجمعة وضبط في شويا، كان قرب الحدود الإسرائيلية قبل فترة بلباس مدني".

وادعى أن عناصر حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية.

وزعم أدرعي بأن علي كجك أطلق الصواريخ بالقرب من القرية الدرزية لتوريطها مثل جولاته الحدودية الهادفة إلى توريط الدولة اللبنانية، موضحا أنه هذا دليل آخر لاستخفاف حزب اللله بسيادة لبنان والطوائف اللبنانية والقرارات الدولية.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصور لعلي كجك.