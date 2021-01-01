رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، خبر استقبال الرئيس محمود عباس، وفدًا يضم شخصيات وطنية أطلقت مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام.

وركزت الصحف الثلاث في عناوينها على خبر إصابة شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه في أراضي بيت دجن شرق نابلس، واعتدائهم على مركبات المواطنين قرب حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام ويؤكد عزمه مواصلة السعي لتوحيد أرضنا وشعبنا

- تلقى برقيتي تهنئة من نظيره المصري والعاهل الأردني: الرئيس يهنئ شعبنا وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والاسلامية بالعام الهجري الجديد

- تنديد واسع باستهداف منتجع "بيانكو" في غزة

- عورتاني: قدمنا خطة لتطوير منظومة الثانوية العامة ولن نقوم بأي إجراء يمس بمصلحة الطالب

- خلال استقباله سفير الهند في مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون: عساف يثمن دعم الهند لمشروع المطبعة الوطنية

- 13 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام وأوضاعهم الصحية تتفاقم

- وفاتان و160 إصابة جديدة بـ"كورونا" و38 حالة تعاف

- الدفاع المدني يطلق "كود" الحماية من الحرائق

- رحيل الشاعر والمترجم أحمد يعقوب

- سيناتور أميركي: وزير سابق شهد بأن ترمب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل وفد النوايا الحسـنـة لإنهاء الانقسام

- إصابة شاب وتضرر مركبات إثر اعتداءات مستوطنين في بيت دجن وحاجز تياسير

- وفاة شاب في إحدى حفلات الثانوية العامة جنوب جنين

- "كورونا": حالتا وفاة و160 إصابة

- السعودية تبدأ تلقي طلبات أداء العمرة من الخارج اعتبارًا من اليوم

- المفتي: الثلاثاء الأول من محرم للعام 1443هـ

- نائب وزير الخارجية البحريني يبدأ زيارة لإسرائيل بهدف تعزيز العلاقات

- أرباح "الاتصالات" ترتفع 123% في النصف الأول

- اللد: قتيل في جريمة إطلاق نار

* "القدس":

- الرئيس يهنئ شعبنا وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

- أبو مازن يستقبل وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام

- 423 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وإصابة شاب في بيت دجن والاعتداء على مركبات قرب حاجز تياسير

- غدا الثلاثاء الأول من محرم لعام 1443هـ

- وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- إطلاق حملة وطنية ودولية فلسطينية للإفراج عن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

- توقع البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قريبا

- السعودية ستستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين الوافدين من دول العالم