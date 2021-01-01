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إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الإثنين 09 أغسطس 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا



رام الله / سما /

أصيب العشرات بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية على مفرق قرية بيتا جنوب نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فجرا من القرية.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطينيإن 63 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة خلال المواجهات مع الاحتلال حيث كانت الاصابات على النحو التالي: أربعإصابات مباشرة بقنابل الغاز بالرأس وإصابة بالرصاص المطاطي باليد وإصابة نتجية سقوط إضافة إلى إصابة 47 اصابة بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم .

وقد اندلعت الموجهات للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا الذي تحتجزه قوات الاحتلال منذ إعدامه برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين على مفرق بيتا جنوب نابلس .

وفي سياق منفصل، قالت مصادر محلية فلسطينية لمعا أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عند الساعة الثالثة من فجر اليوم بأعداد كبيرة من الدوريات العسكرية اقتحموا خلالها عدة أحياء في القرية حيث تم إعتقال ستة شبان أعقبها عمليات تفتيش واسعة لمنازلهم، والمعتقلون هم :
زهير احمد بني شمسة
الاسير المحرر اسيد معلا
الاسير المحرر اسلام حامد بني شمسة
الاسير المحرر حمادة عماد حمايل
الشاب عبدالرحمن محمد معالي
الشاب معتصم متعب دويكات

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