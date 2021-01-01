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تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

الإثنين 09 أغسطس 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف



وكالات

تحقق السلطات الأمنية التركية، في قيام الفنان السوري الموالي لنظام السوري بإحياء حفل زفاف في ولاية هاتي، سخر فيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وغادر الديك تركيا على وجه السرعة بعد حفل الزفاف، على الرغم من أنه كان ينوي البقاء لفترة أطول، وذلك بعد الجدل الذي رافق حفل الزفاف، الذي حضره أعضاء برلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وخلال الزفاف قال الديك للحضور: "نحن هنا.. أين أردوغان؟".

وتحركت الأجهزة الأمنية بعد ذلك وطلبت تسجيل الحفل من أهل العريس، الذين نفوا أن يكون الديك تعرض لأردوغان، وقالوا إنه كان يقصد والد العريس.

وبحسب ما نشرت صحف محلية، فقد تأسف والد العريس لوقوع مثل هذا اللبس، وقال إن الأمر عبارة عن حفل زفاف لا أكثر، ولم يكن يقصد أن يوجه أي إهانة لأي أحد.

وتسلمت السلطات مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها خلال الحفل.

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