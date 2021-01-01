اسرائيل تنشر قائمة الدول التي يحظر السفر إليها بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

​ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، أن اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، وضع قائمة جديدة لتصنيف الدول، منعا لنقل العدوى إلى البلاد، وتدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الإثنين 16 آب/ أغسطس.

ولفتت الوزارة إلى أن القرارات المتعلقة بالقائمة الجديدة ستصبح نافذة، بعد المصادقة على اللوائح والأوامر الحكومية المتعلقة بها.

ووفقا للقائمة المحدثة، فإن "البلدان الحمراء" التي تعتبر في "أقصى درجات الخطر"، إذ يحظر السفر إليها إلا في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها لجنة الاستثناءات، تشمل:

تركيا

بلغاريا

البرازيل

جورجيا

المكسيك

إسبانيا

وقائمة "الدول الصفراء" - منخفضة الخطورة، يُسمح بالسفر إليها، ويفرض على العائدين منها الحجر الصحي إلى حين الحصول على نتيجة سالبة لفحص PCR أو مرور مدة 24 ساعة على عودتهم (أيهما أقرب).

في المقابل، يُفرض الحجر الصحي لمدة كاملة على العائدين من هذه الدول، للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

النمسا

استراليا

هونج كونج

هنغاريا

تايوان

مولدوفا

نيوزيلاندا

الصين

سنغافورة

جمهورية التشيك

وبموجب قرار "كابينيت كورونا" تعتبر سائر الدول غير الواردة في القائمتين - الحمراء والصفراء، "دولا برتقالية" - معرضة للخطر؛ ويفرض على العائدين منها، الخضوع للحجر الصحي لمدة كاملة، بما في ذلك متلقي التطعيم والمتعافين من كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم فحص تصنيف البلدان في الفئات المختلفة من وقت لآخر وفقًا لبيانات المراضة، وسيتم نشر قائمة محدثة وفقًا لذلك.