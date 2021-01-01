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مصرع شاب جراء انفجار سلاح ناري في الفندقومية

الإثنين 09 أغسطس 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب جراء انفجار سلاح ناري في الفندقومية



رام الله / سما /

 لقي الشاب قصي محمود سليمان نعيرات (21 عاماً) من بلدة الزبابدة في محافظة جنين، مصرعه، الليلة، جراء انفجار سلاح ناري خلال مشاركته في حفل للثانوية العامة بقرية الفندقومية جنوب المدينة.

وأفاد مدير مشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي الدكتور وسام بكر بأن نعيرات، أصيب بجروح بالغة في الوجه والرأس والصدر والاطراف، ما أدى لوفاته على الفور، وقد أحضرته سيارات الاسعاف لغرفة الطوارىء في المشفى وقد فارق الحياة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة الشاب في إحدى حفلات الثانوية العامة في الفندقومية .

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