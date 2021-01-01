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هنية: حماس جزء من محور المقاومة وسنقف إلى جانب إيران في وجه أي تهديد إسرائيلي أو أمريكي

الإثنين 09 أغسطس 2021 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: حماس جزء من محور المقاومة وسنقف إلى جانب إيران في وجه أي تهديد إسرائيلي أو أمريكي



طهران / وكالات /

أشاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالدعم الثابت من قبل القيادة الإيرانية في دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريح لقناة “العالم” الإيرانية ، أكد اسماعيل هنية “أن المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف إلى جانب إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي وصهيوني”.

وقال هنية :”إن إيران قادرة على مواجهة التهديدات الاميركية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة سنقف أيضا إلى جانبها”.

كان هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد وصل قبل أيام إلى إيران على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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