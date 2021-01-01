مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الاسرائيلي "غيرشون هكوهين"، إن "إسرائيل" لديها مخاوف من احتمالية التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وعلى حدود المحيط الهادئ، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف " هكوهين": لو كنت في "إسرائيل"، سأستعد للحرب، ويجب أن نخرج من حالة الإنكار، فهناك حملة تهديد ضد "إسرائيل" ستكون أكثر صعوبة من الأيام الستة، ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلي ليس في وعيه بأنه ملزم بالتحضير لها.

وأوضح: نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله حزب الله وحماس، هذا أسلوب متطور للغاية، إنهم لا يريدون الحرب، بل يريدون إرهاقنا، إنهم ملتزمون بالجهود اليومية لإلحاق الأذى بـ"إسرائيل" حتى زوالها، إنهم يفعلون ذلك ويفحصون كل ما يفعلونه.

ويرى رئيس هيئة أركان الجيش السابق، أن "الجمهور الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه ليس في الجنة، رئيس الأركان يستعد بشكل جيد ضد حزب الله وحماس، لكنه أصغر من أن يتحمل كل التهديدات في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه "عندما يسقط الجمل، يتكاثر من يأتون لطعنه، يجب ألا ندع أحدا من حولنا يرى أن الجمل الصهيوني بدأ يتأرجح".

وأردف: الكل يعرف أن هناك 100 ألف صاروخ موجه إلى "إسرائيل"، ويجب أن تكون الجبهة الداخلية جاهزة.