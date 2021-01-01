  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله حزب الله وحماس

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

الأحد 08 أغسطس 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الاسرائيلي "غيرشون هكوهين"، إن "إسرائيل" لديها مخاوف من احتمالية التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وعلى حدود المحيط الهادئ، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف " هكوهين": لو كنت في "إسرائيل"، سأستعد للحرب، ويجب أن نخرج من حالة الإنكار، فهناك حملة تهديد ضد "إسرائيل" ستكون أكثر صعوبة من الأيام الستة، ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلي ليس في وعيه بأنه ملزم بالتحضير لها.

وأوضح: نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله حزب الله وحماس، هذا أسلوب متطور للغاية، إنهم لا يريدون الحرب، بل يريدون إرهاقنا، إنهم ملتزمون بالجهود اليومية لإلحاق الأذى بـ"إسرائيل" حتى زوالها، إنهم يفعلون ذلك ويفحصون كل ما يفعلونه.

 ويرى رئيس هيئة أركان الجيش السابق، أن "الجمهور الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه ليس في الجنة، رئيس الأركان يستعد بشكل جيد ضد حزب الله وحماس، لكنه أصغر من أن يتحمل كل التهديدات في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه "عندما يسقط الجمل، يتكاثر من يأتون لطعنه، يجب ألا ندع أحدا من حولنا يرى أن الجمل الصهيوني بدأ يتأرجح".

وأردف:  الكل يعرف أن هناك 100 ألف صاروخ موجه إلى "إسرائيل"، ويجب أن تكون الجبهة الداخلية جاهزة.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #صواريخ حزب الله #لبنان #حزب الله #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

ماذا عن المحجوبين؟.. وزارة التنمية تعلن رسميًا تسلمها لملف المنحة القطرية

أحكام قاسية بالسجن على معتقلين فلسطينيين في السعودية بتهمة الانتماء لـ"حماس"

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينت يهدد حماس وحزب الله وايران

انضمام ثاني لاعب من فريق إسرائيلي لنادي النصر الإماراتي

ميسي ينهار باكياً: لم أتصور الرحيل عن برشلونة

مسؤولون إسرائيليون: سنكون أمام جولات جديدة ضد حزب الله ونحتاج لوقت مناسب لتوجيه ضربة

الأخبار الرئيسية

الكونغرس

ميدل إيست آي: تهديد إيران بالقنابل الإسرائيلية.. هكذا تفكر “عصابة” السياسة الخارجية في واشنطن

فلسطين

تعيين وتدوير 34 سفيرا والمعارضة تنتقد.. الشروع في تطبيق خطة “العمل الدبلوماسي” الفلسطيني

إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث خطير وقع خلال معركة سيف القدس

الحكومة

الحكومة الفلسطينية أمام أزمة مالية حادة.. لهذه الأسباب

ع

تفاصيل اجتماع وفد أمني إسرائيلي مع رئيس المخابرات المصري بشأن "التهدئة" مع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية