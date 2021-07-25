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الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن الشاب مصطفى عصفور

الأحد 08 أغسطس 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن الشاب مصطفى عصفور



غزة /سما/

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المحتجز محمد عصفور (20 عاما) من خانيونس.

وأدانت  الهيئة المستقلة "التعدي على حرية الأهالي في الرأي والتعبير"، وترى أن احتجازه يخالف القانون، وطالبت بسرعة الإفراج عنه، واتخاذ جميع التدابير التي تحمي حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية.

وحسب توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 25/7/2021 توجه عصفور الساعة 9:00 صباحاً لمقر المباحث بخانيونس، بعد تسلمه بلاغا بذلك، وتم احتجازه لمدة 24 ساعة والتحقيق معه بشأن منشورات له على حسابه الخاص على "تويتر" بخصوص مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن العام، مثل انفجار سوق الزاوية بغزة، وتم الإفراج عنه صباح اليوم التالي بعد التوقيع على تعهد.

ويفيد كتاب التعهد، بأن يتوقف عن الكتابة على حساباته الخاصة، والحضور يومياً لمقر المباحث من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، وقد التزم بالحضور لمقر المباحث لمدة 4 أيام متتالية، وفي اليوم الخامس بتاريخ 29/7/2021 تم احتجازه حتى تاريخه.

وبحسب بيان للهيئة المستقلة، تم عرض عصفور على المحكمة بتاريخ 2021/8/3 ، وتم توقيفه لمدة 15 يوما، بتهمة الإساءة للسياسة العامة والتحريض على المقاومة.

 ونفى عصفور أن تكون هناك أية شكوى ضده، وإنما سبب التوقيف هو التهمة التي نسبت اليه.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #محمد عصفور

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