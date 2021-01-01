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الشرطة تشن حملة على تجار المواد المخدرة ومروجيها

الأحد 08 أغسطس 2021 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تشن حملة على تجار المواد المخدرة ومروجيها



رام الله /سما/

شنت الشرطة حملة مداهمات على أوكار ومنازل تجار المواد المخدرة ومروجيها في محافظات الوطن خلال ال 48 ساعة الماضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة مكافحة المخدرات قامت بتكثيف جهودها خلال اليومين الماضيين في ملاحقة وتوقيف تجار المواد المخدرة ومروجيها وضبط ما يزيد عن 6 كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة إضافةً إلى ضبط 176 حبة يشتبه أنها مخدرة وكذلك بذور معدة للزراعة وأدوات تعاطٍ مختلفة بحوزتهم.

وأضافت أن شرطة مكافحة المخدرات قامت بتفتيش 49 منزلاً لأشخاص مشتبه بهم من ذوي السوابق في قضايا المخدرات بالإضافة إلى تفتيش عدد من المنشآت الزراعية والمركبات الخاصة بالمشتبه بهم.

وقامت بالقبض على 63 شخصاً يشتبه بتعاطيهم وترويجهم للمواد المخدرة  بالإضافة إلى الإستمرار في ملاحقة آخرين ممن لاذوا بالفرار.

وأشارت الشرطة إلى أنها مستمرة في ملاحقة مروجي هذه الآفة وكل من يعبث بأمن المواطنين وصحتهم وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن تجار هذه الآفة ومروجيها .

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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