القبض على مطلوبين للعدالة

الخليل /سما/

قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على مطلوب للعدالة في الخليل صادر بحقه 36 أمر حبس، و11 مطلوباً في طوباس صادر بحقهم أوامر قضائية.

في الخليل، قبضت الشرطة على مطلوب فار من وجه العدالة صادر بحقه 36 أمر حبس بقيمة 320 ألف شيقل ببلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه تم القبض على المطلوب الفار من العدالة منذ 5 سنوات، لصدور 36 أمر حبس بحقه بمبالغ مالية بلغت قيمتها 320 ألف شيقل، إذ تم القبض عليه خلال تواجده داخل أحد المنازل.

وأضافت الشرطة، إنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمه وتنفيذ أوامر الحبس الصادرة بحقه أصولاً.

ففي طوباس،قبضت الشرطة، الأحد على 11 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 15 مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة قبضت على 11مطلوباً للعدالة من سكان المحافظة خلال العمل اليومي صادر بحقهم 15 مذكرة قضائية بمبالغ مالية بلغت (30) ألف شاقل.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم أصولاً.