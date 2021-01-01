الاشغال بغزة: ملف إعادة اعمار قطاع غزة يمر بثلاث مراحل

غزة /سما/

قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة اليوم الأحد إن عملية الاعمار تأخرت بسبب منع الاحتلال دخول مواد البناء لقطاع غزة، والتحويلات المالية من الدول المانحة.

وأضاف في تصريح صحفي، " كما هو معروف مصر تعهدت ب500 مليون وقطر تعهدت ب500 مليون دولا واعتقد أن الدولتين جاهزتين لضخ الأموال ولكن الاحتلال يمنع دخول مواد ويمنع التحويلات المالية للقطاع."

وتابع، مرحلة الاعمار تمر بثلاث مراحل أولها مرحلة الاغاثة المباشرة حيث تم إنجاز جزء كبير منها وهي إغاثة الأسر التي تضررت بشكل مباشر أو جزئي بليغ غير صالح للسكن, أما المرحلة الثانية هي مرحلة الانعاش المبكر وتشمل فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح البنية التحتية وهذا تم من قبل البلديات والوزارات المختصة.

وأوضح أنه تم إزالة ما يزيد عن 90% من الركام في محافظات القطاع التي تعرضت للتدمير وذلك بمساعدة المعدات المصرية وال UNDB، موضحا أن هاتين المرحلتين تم الانتهاء منهما، والانتظار الآن لعملية إعادة الاعمار.

وأكد أن المخططات والخطط جاهزة ومكتوبة لعملية الاعمار وكيفية العمل بها أيضا ولكن نتنظر دخول الاموال ومواد البناء للبدء الفوري بعملية إعادة الاعمار.