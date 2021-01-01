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تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام

الأحد 08 أغسطس 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا يضم شخصيات وطنية أطلقوا مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، التزاما منهم بالمسؤولية تجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وضم الوفد كلا من (منيب المصري، والشيخ محمد حسين، والمطران منيب يونان ممثلاً عن البطريرك ميشيل صباح، ومحمد بركه، وناصر الدين الشاعر، وشرحبيل الزعيم، ووليد الأحمد).

وفي بداية اللقاء، ثمن الرئيس، الجهود التي تقوم بها هذه الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام الذي أضر بقضيتنا الوطنية، مؤكدا عزمه مواصلة السعي لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

بدوره، أعرب الوفد عن شكره، للرئيس على استقبالهم، مثمنين الكلام الطيب الذي سمعوه من السيد الرئيس والذي يؤكد حرصه على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

#الرئيس عباس #مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام #انهاء الانقسام

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