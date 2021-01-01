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الرئيس يهنئ بالعام الهجري الجديد

الأحد 08 أغسطس 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ بالعام الهجري الجديد



رام الله /سما/

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

وتمنى الرئيس، أن يحل العام الهجري الجديد على أمتنا جمعاء بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، وعلى شعبنا بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداءنا الابرار بواسع رحمته، وان يمنّ على جرحانا بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال.

#الرئيس عباس #راس السنة الهجرية

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