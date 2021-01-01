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اسرائيل: 2886 إصابة جديدة بفيروس منهم 14 شخصا من متلقي الجرعة الثالثة

الأحد 08 أغسطس 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 2886 إصابة جديدة بفيروس منهم 14 شخصا من متلقي الجرعة الثالثة



القدس المحتلة /سما/

أظهرت البيانات الداخلية الخاصة بوزارة الصحة الأسرائيلية، أن بعض المتطعمين الأوائل بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أصيبوا بالفيروس، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وبيّنت المعطيات التي أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح بلغ 422 ألفا؛ من بينهم 14 شخصا تم التحقق من إصابتهم بفيروس كورونا بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثالثة.

وأشارت المعطيات إلى أن 11 مصابا من الذين تلقوا الجرعة الثالثة تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، فيما تدهورت حالة اثنين منهم، ما استوجب نقلهما إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

كما لفتت المعطيات إلى أن ثلاثة مصابين من متلقي الجرعة الثالثة، لم تتجاوز أعمارعم 60 عاما، وتم تطعيهم بالجرعة الثالثة بشكل استثنائي، كونهم ممن يعانون من انخفاض في كفاءة جهاز المناعة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، شخصت 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا بآخر 24 ساعة، فيما واصل عدد الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

ووصلت نسبة الفحوصات الموجبة 3.83%، فيما بلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة 3340 حالة. ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى 5.8 مليون شخص، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 5.4 مليون.

وشهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت في وقت سابق، اليوم، نقاشات حادة بين العديد من الوزراء بشأن إمكانية فرض الإغلاق الشامل للحد من تفشي الجائحة.

وتباينت المواقف بين الوزارات الحكومية حول افتتاح العام الدراسي المقبل، وإمكانية فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا

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