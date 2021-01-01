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وجهت رسائل للاحتلال.. الوية الناصر تنفذ انتشارا عسكريا في محافظة شمال غزة

الأحد 08 أغسطس 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجهت رسائل للاحتلال.. الوية الناصر تنفذ انتشارا عسكريا في محافظة شمال غزة



غزة / سما /

في اطار الجهوزية والاستعداد نفذت الوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين في محافظة الشمال انتشارا عسكريا على عدة محاور في المحافظة وذلك بحضور " محمد ابونصيرة" ابورضوان " عضو القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين و ابوشريف المبحوح قائد لواء الشمال وعدد من القادة والكوادر في لجان المقاومة والوية الناصر .

وفي اطار شحذ الهمم والوقوف على مدى الجهوزية والاستعداد قال " ابورضوان ابونصيرة " ان هذا الانتشار العسكري ومن قبله بيوم المسير العسكري في خانيونس ياتي في اطار الاستعداد لاي طارئ او اي حماقة صهيونية .

واكد  " ابورضوان ابونصيرة " ان الوية الناصر صلاح الدين تبذل كل ما بوسعها وتعمل ليلا نهارا من اجل زيادة قدراتها القتالية على كافة الاصعدة .

واشار  ابو رضوان" ان الوية الناصر صلاح الدين قدمت الكثير خلال معركة سيف القدس دفاعا عن القدس والاقصى والشيخ جراح ولا زالت على استعداد وجهوزية تامة من اجل تلقين العدو دروسا لن ينساها ابدا ان اقدم على حماقة اتجاه ابناء شعبنا وارضنا ومقدساتنا .

واوضح  ابورضوان " ان قيادة الوية الناصر صلاح الدين ستبقى وفية لوصايا الشهداء كافة الذين رووا بدمائهم ارض فلسطين وانها بنادق الالوية وصواريخها ستبقى مشرعة وجاهزة لقتال العدو الصهيوني وتحرير الارض وتطهير المقدسات وان سيف القدس سيبقى مرفوعا وخفاقا حتى انجاز وعد الله بهزيمة الصهاينة المجرمين

#الوية الناصر #لجان المقاومة #شمال غزة

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