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“الشؤون الدينية” التركية: السعودية تحظر العمرة على 33 دولة

الأحد 08 أغسطس 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الشؤون الدينية” التركية: السعودية تحظر العمرة على 33 دولة



انقرة /سما/ الاناضول

قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية إن السعودية لن تستقبل الزائرين لأداء مناسك العمرة من 33 دولة بينها تركيا مع إمكانية تحديث القائمة لاحقا.

وأشارت في بيان لها إلى إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق الأحد عن بدء “استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم غد الإثنين 9 أغسطس/آب الجاري”.

وذكرت أن الإعلان السعودي يشترط على الراغبين بأداء العبادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يكونوا حاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في المملكة.

وأوضحت أن السلطات السعودية ستستقبل 60 ألف معتمر يوميًا وحوالي 2 مليون شهريًا.

وأكّدت أن من بين البلدان المحظورة تركيا والولايات المتحدة والإمارات وإندونيسيا وباكستان وإيران والهند ومصر ولبنان.

وبيّنت أن هذه القوائم سيتم تحديثها بشكل دوري في الأيام المقبلة.

وختمت: “عندما تكون هناك تطورات جديدة حول هذا الموضوع، سيتم مشاركتها مع مواطنينا”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استأنفت المملكة أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر جراء كورونا، بالسماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يوميا (أي 600 ألف شهريا).

ومؤخرا شهدت السعودية ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء السبت 532 ألفا و785 إصابة بالفيروس، بينها 8 آلاف و320 وفاة، و514 ألفا و362 حالة تعاف.

#تركيا #السعودية #مناسك العمرة

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