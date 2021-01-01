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"هنية" :"دور الإعلاميين الفلسطينيين يحمل أهمية كبيرة في مخاطبة العالم وإبراز معاناة شعبنا"

الأحد 08 أغسطس 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" :"دور الإعلاميين الفلسطينيين يحمل أهمية كبيرة في مخاطبة العالم وإبراز معاناة شعبنا"



غزة / سما /

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة على أهمية دور الإعلاميين الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، في إبراز معاناة الشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل متنوعة توضح عدالة القضية الفلسطينية.

وذلك خلال استقبال هنية وتكريمه للإعلامي الرياضي إبراهيم خضرة مراسل قنوات "بي إن سبورت" الرياضية في إنجلترا، ظهر اليوم الأحد بمقر المجلس الأعلى بغزة.

وأشاد هنية بمسيرة الإعلامي خضرة وما حققه من تميز في القنوات التي عمل بها،  وأوضح  أن تجربة خضرة تستحق التقدير كونها تمثل إنجازا يفتخر به كل فلسطيني وتمثل صورة مشرقة عن الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين.

بدوره شكر الإعلامي إبراهيم خضرة جهود المجلس الأعلى وعبد السلام هنية في دعم وتطوير الرياضة، وثمن اللقاء والتكريم وحضور الإعلاميين الرياضيين، وأكد فخره بالإعلام الرياضي ومتابعة وتقدير زملاءه الإعلاميين لدوره وعمله الصحفي، وأكد أن دوره كإعلامي فلسطيني مساندة شعبه وإبراز معاناته للعالم.

 يذكر أن الإعلامي إبراهيم خضرة كان لاعبا في نادي غزة الرياضي، ورياضيا معروفا بين لاعبي كرة القدم في غزة، وسبق له العمل في تلفزيون فلسطين وقنوات روسيا اليوم و BBC.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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