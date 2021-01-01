الاشتباه بضلوع ثلاثة أشقاء من الزرازير بقتل والدتهم وإلقاء جثتها قرب نهر الأردن

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة أشقاء من قرية الزرازير للاشتباه بضلوعهم بجريمة قتل والدتهم (46 عاما)، يوم الجمعة الماضي، ومحاولة إخفاء جثتها في منطقة وعرية قرب نهر الأردن.

ويتضح من بيان الشرطة أن الضحية من قرية الزرازير وتسكن في نوف هجليل. كما يتضح أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص بشبة الضلوع بالجريمة؛ والمعتقلون هم أبناء الضحية الثلاثة (20 و23 و28 عامًا) بالإضافة إلى قريب آخر لهم، يشتبه بالمساعدة في جريمة القتل.

ولم تحدد الشرطة في بيانها خلفية الجريمة.

وجاء في بيان الشرطة أنه "تمّ اعتقال ثلاثة شبّان من الزرازير بشبهة قتل والدتهم البالغة من العمر 46 عامًا (السيدة الضحية كانت تسكن في نوف هجليل) وإخفاء جثتها في منطقة وعرية في منطقة نهر الأردن".

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا يوم الجمعة الماضي "حول سيارة مشبوهة قامت باقتحام حاجز للشرطة" قرب الحدود الشمالية مع الأردن، وتابع البيان أن اقتحام الحاجز "أثار شبهات بوجود واقعة جنائية".

وقالت الشرطة إنها ربطت اقتحام الحاجز "بقضية اختفاء سيدة من الزرازير في الأصل وتسكن في نوف هجليل، حيث تبين ضلوع ابن السيدة في قضية اقتحام حاجز الشرطة واختفاء السيدة".

وأضافت أن التحقيقات بيّنت أن "السيدة المذكورة قد قتلت". في المقابل، ذكرت الشرطة أن محققيها "تعقبوا آثار الابن المشتبه به لساعات".

وذكر البيان أن "المشتبه به - الابن - قام باقتحام حاجز للشرطة قرابة الساعة 17:00 من عصر يوم الجمعة الماضي، ثم فر من المكان وبعد مطاردته تمّ اعتقاله في منطقة قرب ‘نهلال‘".

وبحسب الشرطة، فإنه "خلال التحقيقات تمّ اعتقال أبناء المرحومة الثلاثة وقريب آخر لهم بشبهة المساعدة في القتل، حيث تمّ تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس 12 آب/ أغسطس الجاري".

وذكر البيان أن "قوات معززة من الشرطة ووحدة الكلاب ومروحية شرطية أجروا عمليات بحث واسعة استمرت مدة 26 ساعة، إلى أن تمّ العثور على جثة السيدة الضحية في منطقة نهر الأردن".

ومساء أمس، السبت، عُثر على جثة الضحية في منطقة مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، شرقي قرية طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى.

وكانت الشرطة قد أصدرت، السبت، أمر منع نشر حول مجريات التحقيق المتعلقة بهوية الضحية وملابسات وفاتها.