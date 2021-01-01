أرباح "الاتصالات" ترتفع 123% في النصف الأول من العام الجاري

رام الله / سما /

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 123.57% إلى حوالي 31 مليون دينار أردني في النصف الأول من العام الحالي، من حوالي 13.886 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جاء ذلك في إفصاح للشركة عن نتائج أعمالها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى بورصة فلسطين.

وقالت الشركة إن إجمالي أصولها (الموجودات) ارتفع إلى حوالي 860.3 مليون دينار في نهاية حزيران 2021، من حوالي 816.14 مليون دينار في نهاية العام الماضي، بزيادة 5.41%.

وبلغ مجموع المطلوبات 385.53 مليون دينار في نهاية حزيران 2021، ارتفاعا من 367.11 مليون دينار في نهاية 2021، بزيادة 5%.

فيما بلغ مجموع حقوق الملكية (رأس المال إضافة إلى الاحتياطات والأرباح المدورة)، حوالي 474.9 مليون دينار (منها حقوق جهات غير مسيطرة بحوالي 19.85 مليون دينار)، بعد أن كان حوالي 449 مليون دينار (منها حقوق جهات غير مسيطرة بحوالي 19.5 مليون دينار) في نهاية العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 5.74%.