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حماس مصدومة من أحكام القضاء السعودي.. وتصفها بـ "قاسية وغير مبررة"

الأحد 08 أغسطس 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس مصدومة من أحكام القضاء السعودي.. وتصفها بـ "قاسية وغير مبررة"



غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحكام الصادرة من القضاء السعودي اليوم الأحد بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين "قاسية وغير مبررة".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها : "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد 08 آب/أغسطس بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين"، المقيمين في المملكة". 

وأضافت أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها". 

وتابع البيان : "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم"، داعية القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.

#حركة حماس #المعتقلين السياسيين #السعودية #محمد الخضري #القضية الفلسطينية

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