الأحرار: الحديث عن إجراءات بناء ثقة بين السلطة وأمريكا والاحتلال "عبث"

غزة / سما /

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، يوم الأحد، أن الحديث الأمريكي والصهيوني عما يسمى بإجراءات بناء الثقة مع السلطة "عبث".

وأشارت حركة الأحرار إلى أنه "على السلطة قطع العلاقة نهائياً مع الاحتلال ووقف الرهان على الإدارة الأمريكية والخارج".

ووفق "الأحرار"، فإن الإدارة الأمريكية شريك فعلي في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا وهذه الخطوة هدفها إنقاذ الاحتلال وكسب المزيد من الوقت لصالحه لتنفيذ مخططاته.

وقالت إنه "على السلطة وقف الرهان على الإدارة الأمريكية، ونحذر من إعادة إحياء ما يسمى بمسيرة التسوية والمفاوضات العبثية مع الاحتلال والتي لم تجلب لشعبنا سوى الويلات".

ولفتت إلى أنه "بدلاً من ذلك عليها التوجه الفوري لبناء الثقة بين كافة مكونات شعبنا ووضع استراتيجية وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال ومواجهة مخططات التصفية لحقوق شعبنا وقضيته".