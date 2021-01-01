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الهيئة المستقلة تنتخب رئيسًا جديدًا لمجلس المفوّضين

الأحد 08 أغسطس 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة تنتخب رئيسًا جديدًا لمجلس المفوّضين



رام الله / سما /

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الأحد، انتخاب رئيس جديد لمجلس المفوّضين فيها، بعدما قدّم المفوّض العام السابق جورج جقمان استقالته لأسباب شخصية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي: إنّ "مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انتخب خلال جلسة عقدها يوم السبت عصام عاروري رئيسًا جديدًا للمجلس".

وأضافت أنّ المجلس كان قد انتخب خلال اجتماعه نصف السنوي الذي جرى منتصف حزيران/تمّوز الماضي جقمان خلفًا لعصام يونس الذي أنهى فترة ولايته.

وأشارت إلى أنّ الرئيس الجديد عاروري يتمتّع بعضوية مجلس مفوضي الهيئة منذ عدة سنوات وهو مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الأنسان، عضو مؤسس لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وعضو في لجنتها التنسيقية الحالية.

وذكرت أنّ عاروري أسهم في تأسيس مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين، والحملة الأهلية للدفاع عن الحريات العامة، موضحةً أنّه يحمل شهادتي الماجستير في الإدارة وبكالوريوس في علم الاجتماع.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

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