اعتقال مشتبه بإحراق محل تجاري في حيفا

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في حيفا، صباح اليوم الأحد، بناء على طلب الشرطة اعتقال شاب من قرية طوبا الزنغرية لغاية بعد غد الثلاثاء.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق خلال نهاية شهر آذار/ مارس 2021، إثر تلقيها بلاغا عن إضرام النار في محل تجاري بشارع “مسادا” في حيفا ما تسبب بأضرار جسيمة للمحل ولمركبتين في المكان.

كما تسببت النيران بأضرار للمبنى القريب، إذ تم إخلاء سكانه من المكان ونقل أحدهم لتلقي العلاج الطبي.

هذا، واعتقل أفراد الشرطة المشتبه به البالغ 19 عاما من سكان طوبا زنغرية، أواخر الأسبوع الماضي.