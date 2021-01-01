حزب ميرتس: خوض اي معركة عسكرية واسعة سيهدد مستقبل الائتلاف

القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست الاسرائيلي غيداء ريناوي زعبي عن ميرتس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت يعرف اتم المعرفة ان خوض عملية عسكرية واسعة يهدد مستقبل الائتلاف الحكومي لان حزبها والقائمة العربية المؤحدة ضد القيام بمثل هذه الخطوة.

وفي مقابلة مع اذاعة (مكان) الاسرائيلية قالت ريناوي زعبي ان الحكومة تنشغل في مسائل اقتصادية ومدنية فقط.

واعتبرت انه لو كان بنيامين نتنياهو في سدة الحكم لكان رد إسرائيل ضد لبنان اكثر حزما فيما يبدي بينت انضباطا لانه يعلم ان لا دعم له من اليمين.

وأثارت اقوال النائبة ريناوي زعبي ردود فعل غاضبة في اوساط اليمين. وقال النائب شلومو قرعي من الليكود انه عندما يحدد الاخوان المسلمون جدول اعمال الحكومة مع الجهات المعادية للصهيونية في حزبي ميرتس والعمل فان لا شك في ان الحق مع زعبي.

وبدوره اكتفى رئيس حزب شاس اريه درعي بالقول ان هذه حكومة خراب .

ومن جهته قال النائب اوفير سوفير من الصهيونية المتدينة في تغريدة على تويتر ان الكابوس اصبح واقعا وان حكومة بينت القائمة العربية الموحدة وميرتس تشكل خطرا على امن الدولة.