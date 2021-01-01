تفاصيل اجتماع وفد أمني إسرائيلي مع رئيس المخابرات المصري بشأن "التهدئة" مع غزة

القدس المحتلة / سما /

زار وفد أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الوفد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا".

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني الإسرائيلي بحث بالقاهرة ملف غزة بكافة تفاصيله، وخصوصا كل ما يتعلق بالتهدئة والمفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار وتهدئة طويلة الأمد.

وضم الوفد الإسرائيلي كل من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، الذي قدم استقالته، حيث رافقه بالزيارة المسؤول السابق في الموساد، إيال حولتا الذي عين في منصب مستشار الأمن القومي، ورئيسا لمجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وبحث الوفد الإسرائيلي مع الجانب المصري ملف غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وملف عملية تبادل الأسرى الذي توسط فيه المسؤولون المصريون، مع حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.

وتأتي زيارة الوفد الأمني للقاهرة، وسط تصاعد حدة التوتر على جبهة غزة، وفي أعقاب العدوان المتواصل للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والمتمثل بشن الغارات والقصف المدفعي على أهداف في غزة، وذلك بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".