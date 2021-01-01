توقيع اتفاقية تسديد رسوم وليتكنك فلسطين من خلال PalPay الالكترونية

رام الله / سما /

وقع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم اتفاقية تسديد الرسوم الجامعية مع شركة PalPay لأنظمة الدفع الالكتروني، حيث سيتمكن الطلبة بموجب هذه الإتفاقية من تسديد الرسوم والأقساط المستحقة من خلال وكلاء شركة PalPay المنتشرة في أرجاء الوطن كافة بما يوفر على الطلبة العناء ويسهل أداء هذه المهام بكل يسر وسرعة وحداثة.

وسيتمكن الطلبة من الاستفادة من جميع القنوات الالكترونية البنكية كالانترنت البنكي والموبايل البنكي التابعة للبنوك المتعاقدة مع الشركة، ومن خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" حيث تنفذ الحركات المالية الكترونياً بشكل آمن وسلس، ووفق أدق المعاملات المالية المصرفية المعتمدة محلياً وعالمياً.

ورحّب رئيس الجامعة بالوفد الضيف ممثلاً بمدير المبيعات في شركة PalPay السيد شفيق بالي وذلك قام بالتوقيع على الاتفاقية بالنيابة عن المدير العام السيد معاوية القواسمي، كما وأعرب الطرفان عن سعادتهما تجاه هذه الخطوة التي تأتي ضمن سلسلة التوجهات المنسجمة مع منظومة الدفع الالكتروني الفلسطيني والتي تؤسس لبناء نواة التحول الرقمي والخدمات الالكترونية في فلسطين.

عبر السيد القواسمي عن فخره لكون جامعة بوليتكنك فلسطين من أهم المؤسسات التعليمية في فلسطين، التي تنضم إلى نظام التسديد الإلكتروني التابع لـ(PalPay)، مضيفاً بأن الشركة تسعى لتشجيع المؤسسات كافة بالانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني. وأشار القواسمي إلى أن شركة (PalPay) تعمل حالياً على استقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات، مثل مؤسسات الإقراض والاتصالات، والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت، والجامعات والمدارس وغيرها، لما فيه مصلحة للمواطن الفلسطيني لتسهيل تسديده كافة التزاماته المالية بكل سهولة وأمان.